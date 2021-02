Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly sono guariti dal Covid 19, l’annuncio ufficiale è stato fatto dalla Società Sportiva Calcio Napoli.

Arriva una buona notizia in casa Napoli: Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly sono guariti dal Covid 19. Attraveso l’account twitter la SSCN ha comunicato che i due calciatori sono finalmente negativi e quindi possono aggregarsi di nuovo alla squadra per gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno. Sicuramente una boccata di ossigeno per Gennaro Gattuso che trova, almeno numericamente, qualche pedina in più in questo momento di emergenza che vede tanti infortunati tra cui in difesa spiccano: Hysaj e Manolas.

Con Koulibaly e Ghoulam guariti dal Covid 19 il Napoli recupero due pedine, ma ora bisognerà capire se potranno andare subito in campo. L’algerino non stava giocando spesso nemmeno prima che fosse contagiato, mentre Koulibaly diventa fondamentale per cercare di rimettere in piedi una difesa che fa acqua da tutte le parti. I due gol presi con il Granada sono solo gli ultimi di una lunga serie. Gattuso proprio dopo la sconfitta con il Granada in Europa League aveva detto che la priorità era recuperare qualche calciatore, con il rientro di Koulibaly e Ghoulam l’emergenza non è finita, ma almeno è attenuata.