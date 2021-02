Pistocchi: “Espressione blasfema, multa per Buffon. Ricordate Cristante e Lazzari?”

Maurizio Pistocchi ritorna sull’ammenda, ma senza alcuna squalifica, inflitta a Gianluigi Buffon per espressione blasfema.

Oramai sembra chiaro che ci siano due pesi e due misure. Gianluigi Buffon, portiere della Juve, è stato punito con la sola ammenda per una espressione blasfema pronunciata contro il Parma. Questo il comunicato della Federcalcio:

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus era stato deferito per aver pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema in occasione della gara con il Parma dello scorso 19 dicembre.

Il giornalista Maurizio Pistocchi ritorna sul caso dell’espressione blasfema di Buffon e ricorda come in altri casi i calciatori siano stati squalificati. Citando un articolo di Calcioefinanza.it viene evidenziato come Bryan Cristante della Roma e Manuel Lazzari della Lazio per vicende analoghe siano stati squalificati, rispettivamente nelle gare contro Bologna e Inter.