Gattuso lancia l’allarme: “Infortuni, faremo la conta. Politano non riesce a respirare”

Gennaro Gattuso tecnico del Napoli ha parlato degli infortuni in casa azzurra, problemi anche per Matteo Politano.

Si aggrava il problema infortuni in casa Napoli, con il tecnico Gennaro Gattuso che contro il Granada in Europa League ha dovuto rinunciare a ben 9 uomini. L’allenatore ai microfoni di Sky Sport parlando dei possibili recuperi ha detto: “Domani faremo la conta, non so chi possiamo recuperare per la partita di domenica con l’Atalanta. E’ vero che siamo in grande difficoltà da questo punto di vista“. Nella giornata di domani saranno valutate anche le condizioni di Matteo Politano, uscito nel secondo tempo del match giocato contro il Granada in Europa League. Secondo quanto riferito da Gattuso l’attaccante ex Inter ha “un problema al costato e non riusciva a respirare“. se dovesse dare forfait anche Politano allora gli indisponibili salirebbero a dieci.