Marani: “Manca un leader al Napoli, Osimhen ma che combini?”

Matteo Marani a Sky ha analizzato la sconfitta del Napoli con il Granada per 2-0, ma anche la prestazione di Victor Osimhen.

E’ un Napoli che praticamente non è sceso nemmeno in campo quello visto con il Granada. In Europa League, ma anche in campionato, si è visto più volte questo atteggiamento dei giocatori, che vengono richiamati anche da Zielinski che si assume tutte le responsabilità. La sconfitta del Napoli viene analizzata da Matteo Marani che nello studio di Sky dice: “Il Napoli sta facendo una grande fatica dalla gara con l’Inter, arrivava a quel match da seconda in classifica, poi ha perso e non si è più ripresa. Inoltre – dice Marani – il Napoli non riesce a reagire quando va sotto, lo dicono i numeri, ma fa grande difficoltà anche a segnare, dato che nelle ultime 5 partite ha messo a segno solo 3 gol. L’attacco doveva essere il punto di forza, ma è venuto meno“.

E’ così è inevitabile parlare di Osimhen che “nonostante sia rientrato oramai da qualche settimana non riesce ad incidere come dovrebbe. E’ stato pagato tanto, ha le sue attenuanti, visto l’infortunio alla spalla ed il Covid 19, ma comunque oramai è da un po’ che si allena con la squadra” dice Marani che identifica nel “centrocampo e la mancanza di leadership il vero problema del Napoli“.