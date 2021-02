Gattuso: “Siamo stati dei polli sui gol. Il problema non è fisico. Osimhen? Vi spiego il problema”

Gennaro Gattuso commenta la sconfitta del Napoli col Granada per 2-0 in Europa League ai microfoni di Sky Sport.

“Dovevamo essere più precisi, ma purtroppo non lo siamo stati, per come siamo messi meritavamo sicuramente qualche cosa in più. Passaggio del turno? Inutile pensare a questo se poi non riusciamo a recuperare calciatori” lo dice Gennaro Gattuso a Sky Sport al termine della partita persa con il Granada.

Sui due gol del Granada il tecnico dice chiaramente: “Siamo stati dei polli, abbiamo sbagliato dei movimenti e non siamo riusciti ad attaccarli come volevamo“. Mentre sulla prestazione di Osimhen il tecnico aggiunge: “Stare fuori novantatré giorni non è facile. Sappiamo che non è al meglio della condizione, non riesce a scattare come vorrebbe, si prende delle pause, ma non lo dico io, lo dicono i numeri. Ma il problema di certo non è solo Osimhen“.

Gennaro Gattuoso al termine della sconfitta con il Granada parla anche della mentalità del Napoli: “Purtroppo ci deprimiamo troppo spesso, l’ho detto anche ad Elmas che ha grandi margini di miglioramento, però magari fa qualche errore e subito si deprime. Nel calcio si può sbagliare, ma bisogna mettere da parte queste cose e ripartire subito“. Secondo il tecnico però la squadra dà “sempre tutto in campo. Condizione fisica? Non è questo il problema, perché nel secondo tempo abbiamo tenuto bene ed il Granada non ha fatto quasi nulla. Il problema è che prendiamo dei gol che prima non prendevamo e dobbiamo metterci più attenzione“.

In chiusura l’allenatore del Napoli parla dei tanti infortuni e dei possibili recuperi: “Sinceramente non so chi potrà recuperare, domani faremo la conta. Questa sera anche Politano ha avuto un problema al costato e non riesce a respirare“.