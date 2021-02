Zielinski: “In campo ci vanno i giocatori, bisogna fare di più”

Piotr Zielinski commenta la sconfitta del Napoli col Granada per 2-0 in Europa League ai microfoni di Sky

“Sapevamo che il Granada è una squadra tosta che difende bene, purtroppo i due gol ci hanno condizionato moltissimo. Il primo tempo abbiamo fatto molto male, meglio nella difesa” cosi Piotr Zielinski commenta la sconfitta del Napoli con il Granada, che mette in serio rischio la qualificazione agli Ottavi di Europa League.

Sulle assenze Zielinski ha aggiunto: “Sicuramente tenere fuori nove giocatori non è facile, ma abbiamo tanti giocatori di qualità e dobbiamo fare meglio“. Il polacco commenta il periodo di difficoltà del Napoli: “Andiamo in campo sempre per vincere, ma ci manca cattiveria sotto porta, anche io potevo fare qualcosa di più oggi, ma ci manca sempre qualcosa. Il centrocampo? Abbiamo tanta qualità anche in mediana, ma quando si va in campo bisogna dare qualcosa in più, anche in termini di qualità, ma questo qualche volta ci manca“.

Zielinski non scarica le colpe su nessuno: “In campo ci andiamo noi, abbiamo la qualità e dobbiamo dimostrarla. Sono sicuro che possiamo fare bene e passare ancora il turno“.