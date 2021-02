Adani: “Napoli meritava almeno un gol, col Granada può fare l’impresa”

Daniele Adani commentatore per Tv8 di Granada-Napoli parla della prestazione degli azzurri in Europa League.

Il Napoli perde con il Granada in Europa League, una sconfitta in cui pochi calciatori azzurri raggiungono la sufficienza. Una manovra lentissima e piena di errori, soprattutto negli ultimi 25 metri per gli uomini di Gattuso. Il tecnico del Napoli deve fare a meno di 9 giocatori, ma questo non può giustificare una manovra così involuto e senza alcun senso. Malissimo Lobotka, Osimhen è quasi un fantasma. Insomma il Napoli mette a rischio la qualificazione perdendo 2-0 col Granada che con compattezza ed organizzazione è riuscito a mettere una seria ipoteca sul passaggi del turno.

Secondo Daniele Adani, che ha commentato Granada-Napoli di Europa League, il Napoli “meritava almeno un gol” e può “ribaltare il discorso qualificazione se mette in campo grinta e organizzazione, ma soprattutto se compie meno errori“.