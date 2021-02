Napoli sconfitto a Granada: Lobotka inesistente, ombra Osimhen

Le pagelle del Napoli che viene sconfitto nella gara di Europa League con il Granada, tra i peggiori c’è Stanislav Lobotka.

E’ un bruttissimo Napoli quello che perde, male, contro il Granada. Un 2-0 che mette a rischio la qualificazione degli azzurri agli Ottavi di Europa League. Per passare il turno il Napoli dovrà fare una grande partita giovedì prossimo allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita veramente sotto ritmo quella giocata dal Napoli che nel primo tempo subisce in 5 minuti due gol da Herrera e Kenedy e non è capace di reagire. Gattuso ha gli uomini contati, è vero, ma il Napoli sbaglia davvero troppo, soprattutto nell’ultimo passaggio. Ci prova, soprattutto nella ripesa, Zielinski con tiri da lontano è tutto inutile.

Le pagelle del Napoli ci sono due sufficienze quella di Meret e quella di Lorenzo Insigne. Il capitano viene premiato per la voglia che mette in campo, per la grinta con cui cerca di andare su ogni pallone. Molto male Lobotka che non verticalizza mai il il gioco, anzi molto spesso lo rallenta. Un’ombra anche Osimhen che troppo spesso in area di rigore non fa mai il movimento giusto, anche se i compagni non lo servono quasi mai con dei palloni ben dosati.

Granada-Napoli: le pagelle

Meret: 6

Di Lorenzo: 5

Rrahamani: 5

Maksimovic: 5

Mario Rui: 5

Fabian Ruiz: 5,5

Lobotka: 4

Elmas: 5

Politano: 5

Osimhen: 5

Insigne: 6

Zielinski: 5,5

Bakayoko: 5