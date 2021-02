Repubblica: “Gattuso insiste con Lobotka come una nenia pagana”

Stanislav Lobotka ha giocato titolare nella sfida tra Granada e Napoli in Europa League, Gattuso ha dovuto fare i conti con 9 assenze.

Impalpabile e senza guizzi, la prova di Stanislav Lobotka contro il Granada in Europa League si può riassumere in questo modo. Il giocatore slovacco non ha prodotto praticamente nulla in campo, così come gran parte dei suoi compagni di squadra. Ma da Lobotka, visto anche quanto ha speso Giuntoli per portarlo al Napoli, ci si attendeva qualche cosa in più. Lo slovacco aveva un’opportunità di dimostrare il suo valore scendendo in campo da titolare, ma è stato totalmente bocciato.

Anche Repubblica analizza la prestazione di Lobotka e scrive: “Nel silenzio dello stadio andaluso, si sente Gattuso che come una nenia dei più stri riti pagani insiste con Lobotka. L’assenza di nove giocatori giustifica l’ira di Gattuso, non l’indolente prestazione della squadra, che rientra con molti giocatori bocciati in questi sedicesimi di Europa League. Tra una settimana si chiudono i conti, ma occorre ben altro Napoli. Non può fermarsi a Granada”.