Atalanta-Napoli: buone notizie per Gattuso, recupera due calciatori

Matteo Politano e Diego Demme recuperano dagli infortuni e potrebbero giocare contro l’Atalanta, match di Serie A.

Dopo Faouzi Ghuolam e Kalidou Koulibaly, guariti dal Covid 19, anche Matteo Politano e Diego Demme stanno per recuperare dagli infortuni. Il centrocampista tedesco di origini italiane sta recuperando da un problema al quadricipite e potrebbe essere pronto per andare almeno in panchina con l’Atalanta. Politano, che ha subito una botta al costato nel match di Europa League col Granada, non preoccupa. Sia Politano che Demme sono pronti a mettersi a disposizione per la gara con l’Atalanta, partita importante per il morale e per la classifica. Uscendo con un risultato positivo dal Gewiss Stadium il Napoli avrebbe un vantaggio negli scontri diretti con la squadra di Gasperini, nel caso si dovesse arrivare a parità di punteggio.

Recuperare i calciatori è importante, lo ha sottolineato anche Gattuso al termine della partita col Granada. Un punto su cui il tecnico ha battuto molto. Koulibaly molto probabilmente tornerà al centro di una difesa allo sbando, mentre Politano dovrebbe giocare ancora titolare vista l’assenza forzata di Lozano. Difficile che Demme possa giocare dal primo minuto, molto più probabile che si sieda in panchina. Con l’Atalanta rientrerà Bakayoko vista anche la prova opaca di Lobotka.