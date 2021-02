La foto che fa indignare i tifosi: avete visto Bakayoko a fine partita?

Una foto di Bakayoko al termine della partita Granada-Napoli sta facendo arrabbiare i tifosi del Napoli dopo la sconfitta in Europa League.

La foto di Bakayoko abbracciato e sorridente con i calciatori del Granada al termine della partita di Europa League fa indignare i tifosi del Napoli. Sono tantissimi i commenti su uno screenshot che fotografa esattamente la situazione del Napoli in questo momento. A molti tifosi sembra che i calciatori, almeno una parte di essi, non sentano sulla propria pelle il peso delle sconfitte e per questo non riescono a reagire come dovrebbero. Anche Zielinski nell’intervista post partita ha fatto intuire qualcosa del genere, dato che ha chiamato tutti a dare qualcosa in più in mezzo al campo ed anche sotto porta.

Ma la foto di Bakayoko abbracciato con un calciatore del Granada ed in mezzo ad altri avversari, sta diventando l’emblema di una sconfitta che potrebbe eliminare il Napoli dalla competizione europea. “Non hanno nessun interesse per la maglia” commenta un tifosi, mentre un altro sottolinea un atteggiamento “svogliato sul campo e fuori dal campo“. Qualche mugugno da parte della piazza napoletana c’era stato anche per le foto di Osimhen con Cristiano Ronaldo ed altri calciatori della Juve, subito dopo la vittoria in campionato. I tifosi contestano a molti calciatori un atteggiamento troppo rilassato e distaccato. Nella foto Bakayoko sembra “non subire minimamente il peso della sconfitta” anzi quasi pare “non si accaduto nulla, come facciamo ad aspettarci una reazione con l’Atalanta?“. Il centrocampista francese è uno dei pupilli di Gennaro Gattuso che ha voluto fortemente il suo acquisto, che ora è in una fase di appannamento. Sicuramente i tanti infortuni sono una attenuante per tutti, ma comunque gli undici che sono andati in campo col Granada potevano tranquillamente vincere la partita.