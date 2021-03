Tuttojuve attacca: “Campionato farlocco. Il Napoli ha inzuppato il biscotto con la complicità delle ASL”

Tuttojuve attacca il Napoli e reputa la serie A “un campionato Farlocco”.

Il portale bianconero, TuttoJuve, accusa la serie A di essere un campionato farlocco. Questa mancava nel grande libro delle amenità. Il massimo campionato di calcio Italiano da dieci anni convive con il verme come spiega Paolo Ziliani. E quando la volpe non arriva all’uva …

Ne abbiamo sentite tante in questi anni, e soprattutto ne abbiamo viste troppe: VAR che funzionavano per tutti tranne che per qualcuno, arbitri sistematicamente distratti, rossi diventati gialli e gialli rimasti incastrati nelle tasche dei direttori di gara. Un po’ di respiro, lo abbiamo ricevuto solo dall’Europa, quando tra fruttini, bidoni etc… la legalità è stata sempre ripristinata.

IL NAPOLI HA INZUPPATO IL BISCOTTO

Andrea Bosco, giornalista di TuttoJuve non la pensa così. Nel suo editoriale analizza il momento che sta vivendo la serie A in tempi di Coronavirus, lanciando bordate a destra e a manca:

“Sarà contento, ora il presidente della Federazione? Contento che a decidere il calendario del campionato siano le Asl? Immagino che neppure lui potrebbe a questo punto negare che il campionato 2020-2021 sia stato falsato.

Per sua responsabilità. Non costituirsi al Coni, lasciare il giudice Sandulli senza difesa, consentire al Napoli di inzuppare il biscotto senza un minimo di contraddittorio ha prodotto la slavina della farsa del “rinvio“ sine die di Juventus – Napoli. E ora la valanga dei rinvii a tappeto”.