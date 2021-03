Allan: “Mio figlio fan di Ronaldo, ma la maglia della Juve in casa mia è vietata. Qui si tifa Napoli”

Allan, il figlio fan di Ronaldo ma lui vieta le maglie della Juventus

L’ex centrocampista del Napoli Allan ora all’Everton, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano a Liverpool Echo. Allan non ha dimenticato i tanti anni vissuti a Napoli, e nemmeno la grande rivalità con la Juventus.

Una rivalità che rimasta dentro, tanto da aver bandito in casa sua l’utilizzo di maglie bianconere. Il brasiliano, ha svelato come i figli Miguel e Manuela siano grandi fan di Cristiano Ronaldo, ma anche che a loro non sia concesso indossare o possedere le magliette della Juventus:

“Mio figlio ama il calcio e guarda tante partite, è un grande appassionato. Gli ho trasmesso la passione per questo sport e sono contento che condivida con me la gioia di vedere delle belle gare. Indossa sempre la maglia dell’Everton e le magliette delle altre squadre per cui ho giocato. Lui è un grande fan di Cristiano Ronaldo, quindi ha sempre avuto una sua maglia”.

Allan ha poi svelato il retroscena sulla maglia della Juve: