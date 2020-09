La moglie di Allan saluta Napoli con una lettera da Brividi. Lady Allan si trasferirà a Liverpool ma si porterà dentro il sole del golfo.

Thais Valentim Marques, moglie di Allan, ha voluto salutare Napoli con una bellissima lettera pubblicata sui social. L’ex centrocampista del Napoli, Allan, passato nelle scorse settimane all’Everton, ieri sera ha voluto salutare la città e gli amici con una festa d’addio presso un noto locale di Posillipo, tra i presenti figurava Milik.

“Napoli, non mi rendevo conto di quanto mi mancherai, finché è arrivato il giorno di salutarci. Il momento di andare via della città che è stata casa mia per 5 anni. Sono grata a Dio per tutto quello che ho vissuto qui… Vado via portando tanti bei momenti nel cuore, amicizie vere e tanti insegnamenti! Quante belle persone ho conosciuto!!! Che esperienza di vita è stata per me. Non voglio dire addio, ma un arrivederci… sicuramente ci vediamo tante altre volte. Grazie di tutto!!! Sei unica!!!”

La moglie di Allan Marques ha salutato così Napoli, una lettera emozionante che racchiude tutto l’affetto per la nostra città. La famiglia Allan si trasferirà a Liverpool al fianco del centrocampista neo calciatore dell’Everton di Carlo Ancelotti.