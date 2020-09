Morata alla Juve: super offerta, Milik e Dzeko destino appeso ad un filo

Alvaro Morata vicinissimo alla Juve, pronti 55 milioni all’Atletico Madrid, il futuro Edin Dzeko e Arek Milik è bloccato.

Oramai si parla solo di dettagli per l’arrivo di Alvaro Morata alla Juve blocca Milik e Dzeko, il club bianconero ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid. La stampa nazionale e internazionale dà l’affare quasi per certo, con Corriere dello Sport che dà l’affare praticamente come concluso. Dunque lo spagnolo sarà a disposizione di Andrea Pirlo già dalla prossima giornata. Questo complica i piani per Napoli e Roma, che avevano poggiato tutto sulla possibilità di portare Dzeko in bianconero e Milik in giallorosso.

Morata alla Juve, c’è stata un’accelerazione a causa del blocco per l’affare che vede coinvolti Dzeko e Milik tra Roma e Napoli. Nelle ultime ore c’è stata un’apertura da parte degli agenti del polacco, ma a questo punto potrebbe veramente essere troppo tardi. Se i bianconeri prenderanno Morata allora potrebbero non avere più bisogno di un altro attaccante e senza l’uscita di Dzeko, la Roma non vuole prendere un altro centravanti. Almeno in questo momento questa è la situazione. Intanto in questo giro di attaccanti c’è l’Atletico Madrid che ha virato deciso su Suarez, che fino a qualche giorno fa era dato in orbita Juventus.

A questo punto bisognerà capire come si evolverà la trattativa tra Atletico Madrid e Juventus. Se Alvaro Morata andrà realmente alla Juve bloccando Dzeko e Milik, allora Roma e Napoli dovranno trovare una soluzione alternativa. Il Napoli è la società che ha il problema più grave da risolvere. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e quindi se non dovesse partire può andare via a zero a fine stagione. Milik, però, dovrebbe passare un’intera stagione da separato in casa. Una situazione che di certo non è conveniente in vista degli Europei in programma la prossima estate.