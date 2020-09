Vincenzo De Luca è in ampio vantaggio su Stefano Caldoro e Valeria Ciarambino, per le elezioni Regionali in Campania 2020.



Elezioni Regione Campania: De Luca oltre il 66%, Caldoro al 19%



Vincenzo De Luca è in netto vantaggio su Caldoro e Ciarrambino per le elezioni ragionali in Campania.

Nella prima proiezione elettorale, il governatore in carica, è nettamente avanti con il 66,8%. Stefano Caldoro del centrodestra nettamente staccato al 19,2, Valeria Ciarambino del Movimento 5 Stelle al 10,6%.

Una proiezione elettorale: a differenza dei sondaggi ed exit poll, essa si basa sui voti effettivamente dati dagli elettori.

Elezioni Regionali Campania 2020, exit poll

Anche i primi exit poll Rai realizzati dal Consorzio Opinio Italia sulle Elezioni Regionali in Campania, vedono De Luca in netto vantaggio. Secondo i primi dati diffusi dallo specialista Antonio Noto: “Le prime proiezioni elettorali di Opinio Rai sulle regionali in Campania sono più moderate: confermano che il De Luca è ampiamente in vantaggio ma gli attribuiscono il 60,2%, rispetto a Caldoro, che si ferma al 20,3%. La candidata del M5s Valeria Ciarambino è al 14,5%. La copertura del campione è del 9%.”.

La ripartizione dei seggi

Il Consiglio Regionale si compone di 50 consiglieri eletti nelle rispettive circoscrizioni elettorali delle 5 province campane, così ripartiti:

– 27 consiglieri per la circoscrizione di Napoli

– 9 consiglieri per la circoscrizione di Salerno

– 8 consiglieri per la circoscrizione di Caserta

– 4 consiglieri per la circoscrizione di Avellino

– 2 consiglieri per la circoscrizione di Benevento

DE LUCA ATTENDE A SALERNO. CALDORO E CIARAMBINO NON COMMENTANO

De Luca attende a Salerno, la definizione dei risultati per le Regionali in Campania. I sondaggi elettorali già davano De Luca ampiamente in vantaggio su Caldoro nei giorni scorsi. Tuttavia, lo scarto tra 54 e 58 fa capire che occorrerà attendere risultati scrutinati e proiezioni.

Quindici liste e tantissimi candidati rendono interessante capire quale sarà il peso delle singole liste per definire la composizione del Consiglio regionale. Occorrerà attendere un quadro più definito anche se è chiaro chi sarà il prossimo governatore della Campania.

Da notare che anche il calcio Napoli si è pubblicamente schierato a favore di Vincenzo De Luca. Il presidente De Laurentiis nei giorni scorsi ha avuto un duro botta e risposta con il candidato del centrodestra Caldoro.

Nessun commento anche dagli staff di Valeria Ciarambino e Stefano Caldoro che attenderanno ai loro comitati elettorali ancora un po’ prima di esprimersi su quanto emerso dalle urne.