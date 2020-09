De Laurentiis appoggia De Luca contro Caldoro. La presa di posizione del calcio Napoli ha suscitato una serie di polemiche.

Aurelio De Laurentiis sostiene De Luca nella campagna elettorale per le regionali. Il patron del calcio Napoli è entrato in polemica con Caldoro. Su Twitter il patron del Napoli ha pubblicato un messaggio di sostegno al governatore della Campania Vincenzo De luca.

I tifosi erano già davanti alla tv aspettando Osimhen, ma il presidente Aurelio De Laurentiis invece pensava più alle elezioni che alle maglie del Parma. Così i social si sono scatenati poco dopo mezzogiorno quando il patron azzurro ha lanciato un tweet in cui ha schierato l’intera società con Vincenzo De Luca per il voto alle regionali: «Cari campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. È l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione».

L’edizione odierna de Il Mattino svela un retroscena: “Molti tifosi e alcuni club hanno espresso perplessità per la presa di posizione del proprietario del Napoli. Già un paio di settimane fa fece discutere un endorsement per De Luca che scatenò le ire del candidato di centrodestra Caldoro. Dietro lo scontro tra De Laurentiis e Caldoro ci sarebbero vecchie ruggini legate alla costruzione del nuovo stadio. Nei 5 anni di governance Caldoro, infatti, il patron non trovò sponde sicure per la costruzione“.