Dries Mertens elogia Osimhen. L’attaccante del Napoli su Instagram ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire i tifosi del Napoli.

Dries Mertens parla di Osimhen.L’attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria al Tardini contro il Parma.

“Giocare alle 12.30 è difficile, faceva caldo il il campo non era buono. Nella ripresa abbiamo fatto decisamente meglio rispetto al primo tempo, dove abbiamo sbagliato troppo nell’ultimo passaggio“.

Mertens ha poi elogiato l’attaccante nigeriano: “Osimhen? Può fare la differenza, è molto forte, così come gli altri ragazzi in panchina a partire da Petagna che ha fatto una preparazione molto buona.

Ancora non ho parlato con Gattuso, ma lui voleva vincere questa gara a tutti i costi. Anche a Napoli ci siamo allenati alle 12.30 per essere pronti, questa deve essere la mentalità per la stagione”, ha riferito il calciatore belga che nella giornata di oggi ha siglato la sua rete numero 126 con la maglia della squadra partenopea“.

L’ESULTANZA DI MERTENS E OSIMHEN DIVENTA VIRALE

Mertens e Osimhen protagonisti di una strana esultanza. L’attaccante del Napoli, ha pubblicato su Instagram una simpatica foto in cui esulta con il famoso balletto di Tommaso Starace, con Vicxtor Osimhen e Lorenzo Insigne.

Osimhen si è inserito alla grande in questo gruppo straordinario. Il nigeriano ex Lille, infatti, si è immediatamente unito a Mertens e Insigne ai compagni divertendosi ad esultare come loro.

Sui social i tifosi del Napoli sono già impazziti per il nuovo tridente azzurro: Mertens, Osimhen e Insigne. La foto di Mertens che esulta con Insigne e Osimhen ha raggiunto e superato i 170mila like.

Per il tridente del Napoli, sono arrivati tantissimi commenti positivi: “Osimhen subito nel clima napoletano”. E poi: “Il tuo amore ed entusiasmo per la maglia che indossi è il gol più bello che ci regali ogni volta”. Poi si legge: “La tua firma è garanzia, e se la garanzia sei tu, Osimhen con i tuoi consigli in mezzo al campo farà tanto ma tanto bene!”. Insomma, Dries Mertens si conferma uno dei leader del Napoli e i tifosi lo amano sempre di più. Con Osimhen e Insigne grande intesa, Gattuso può sorridere.