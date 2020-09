Parma-Napoli, Insigne elogia Osimhen: “Forte come Cavani”

Lorenzo Insigne elogia Osimhen dopo Parma-Napoli. Per il capitano azzurro il nigeriano ricorda il Matador Cavani.

Osimhen come Cavani, Insigne elogia il compagno di squadra ai microfoni di Sky sport 24. Il capitano del Napoli ha parlato al termine della sfida del Tardini. Ecco le sue parole:

“Osimhen? Ha impressionato tutto il gruppo, quando attacca la profondità è devastante. Mi ricorda Cavani per la cattiveria con cui attacca lo spazio, potrà essere molto utile anche per sviluppare il gioco mio e di Mertens. Gli abbiamo detto, insieme al mister, di stare tranquillo per crescere sempre di più. Noi proveremo ad aiutarlo.

La fase difensiva? Per noi è importante non aver preso gol. Il campionato ovviamente è ancora lungo, dobbiamo lavorare per migliorare i nostri punti deboli insieme al mister“.

Insigne ha poi aggiunto: “Gol alla presenza 350 con il Napoli? Sono felice per la vittoria, ci tenevamo a partire bene ma dobbiamo ancora migliorare. La gara è stata buona ma possiamo fare ancora meglio, ne parleremo in settimana con mister Gattuso. Oggi ci ha chiesto di attaccare meglio l’area, nel primo tempo c’era solo Mertens dentro l’area e questo ci ha creato qualche problema. Nella ripresa invece abbiamo fatto meglio creando di più“.