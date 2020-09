Milik-Roma, trattativa riaperta ad una sola condizione

Milik-Roma si riapre la trattativa. L’entourage del giocatore lavora per risolvere la situazione. Koulibaly potrebbe restare.

A sorpresa si riapre la trattativa Milik- Roma, il giornalista di RAI SPORT, Ciro Venerato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli rivela alcuni retroscena sul calciomercato del Napoli. Ecco le parole dell’esperto di RAI SPORT:

“La Juventus di Pirlo ha dettato i tempi della trattativa Milik-Roma. Paratici ha detto a tutti che entro un paio di giorni l’affare deve essere concluso altrimenti i bianconeri vireranno su altri profili abbandonando Dzeko. Ai bianconeri piacciono, tra gli altri, Morata e Giroud. Sono due trattative molto calde. Dzeko vuole la Juventus e non se l’è sentita di giocare contro il Verona.

Dall’entourage di Milik mi arrivano segnali di distensione. Vogliono trovare l’accordo. La volontà del calciatore è quella di rinunciare agli ultimi stipendi, quelli di luglio e di agosto, ma a patto che il Napoli rinunci alla questione relativa alle multe e alla possibile causa a seguito dell’ammutinamento“.

Ciro Venerato, esperto di calciomercato di RAI SPORT , ha poi aggiunto alcuni particolari nel corso del suo intervento a Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss:

“La Roma vuole rivedere le modalità di pagamento per Milik e ha chiesto un prestito biennale e non annuale. Fienga e De Laurentiis stanno parlando anche di questo nei loro continui contatti telefonici quotidiani“.

Novità su Koulibaly: “Nessuno offre i settantacinque milioni di euro che chiede Aurelio De Laurentiis. Qualcuno come il Manchester City e il Psg potrebbe arrivare a sessanta con i bonus, ma non oltre. In una epoca come questa, contrassegnata dalla emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, non è possibile pensare a certe cifre“.