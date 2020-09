Milik-Roma, l’agente a colloquio con il Napoli. Ecco cosa trapela

La trattativa Milik-Roma potrebbe sbloccarsi a momenti. L’agente del polacco a colloquio con la dirigenza del Napoli.

Sono ore decisive per il futuro di Arek Milik. La trattativa tra l’attaccante polacco e la Roma potrebbe sbloccarsi a momenti. L’agente di Milik incontra il Napoli per trovare una soluzione che accontenti tutti.

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha pubblicato un Tweet nel quale svela il retroscena di calciomercato:

“Tra poco alle 17.30 nuovo e decisivo confronto tra l’agente di Arek Milik (David Pantak) e il Napoli per sbloccare il passaggio del polacco all’AS Roma. Presente anche l’intermediario Fabrizio De Vecchi. Dentro o fuori: la Juventus aspetta Dzeko e intanto ha bloccato Morata”.

Milik aspetta l’esito dell’incontro nella sua casa di Posillipo, il calciatore messo fuori squadra da Gattuso, non convocato per la sfida di Parma, sta chiudendo la sua esperienza napoletana nel peggiore dei modi.

Ieri sera, Milik, voleva anche disertare la festa d’addio di Allan, questo la dice lunga sullo stato nervoso del polacco.

La Juventus osserva da lontano la situazione, i bianconeri credevano di poter gestire la trattativa con la Roma, aggiudicandosi Dzeko al prezzo più basso, ma non hanno fatto i conti con Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli, nonostante sia in isolamento per la positività al covid, non molla di un centimetro. Il presidente è inflessibile vuole risolver tutte le pendenze con il calciatore, e soprattutto non accetta l’offerta a ribasso della Roma.