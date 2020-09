Agente Osimhen: "Napoli piaza ideale. Victor mi ha sorpreso"

L’agente di Osimhen, Osita Okolo, contento per la scelta Napoli. Il procuratore svela un retroscena sul nigeriano.

Osita Okolo, uno degli agenti di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio punto nuovo. L’agente di Osimhen ha parlato con Umberto Chiariello dell’esperienza Napoli rivelando anche un retroscena sul velocissimo attaccante. Ecco le sue parole:

“Ieri Osimhen ha cambiato le sorti della partita quando è subentrato. Gli ho parlato, era molto felice, mi ha detto di essere eccitato per il buon impatto che ha avuto e che è soltanto l’inizio, l’ho trovato davvero motivato.

Oltretutto ha raggiunto un ottimo feeling con i suoi compagni del Napoli” Quando Victor Osimhen mi ha parlato dei compagni gli ho chiesto: “La lingua diversa non è un problema?”

La sua risposta mi ha sorpreso positivamente: “Assolutamente no. Sul campo parliamo tutti la stessa lingua, ma anche fuori”.

Okolo ha poi aggiunto : “Victor è convinto che il Napoli sia pronto a competere per lo scudetto, credo abbiano tutte le carte in regola per farlo e per tornare in Champions League”.

Gattuso? Era un ottimo giocatore ed è un ottimo allenatore. Con Victor c’è grossa intesa. In Nigeria ‘Gattuso’ è il soprannome che si da alle persone che hanno un carattere grintoso.

Se Victor è felice di aver scelto Napoli? Non mentirò, un sacco di club erano interessate ad Osimhen, anche il Liverpool. Per lui, però, Napoli è un’opportunità: lui chiede soltanto di giocare, perché è ciò che ama fare. Credo che Napoli sia la miglior decisione che potesse prendere”.