Sbagliano ancora tanto gli arbitri ma nessuno sembra essersene accorto. Dopo la sfuriata mediatica italica contro l’incolpevole Steiler per Atalanta – Real Madrid, è passata in cavalleria l’arbitraggio di Maresca alle prese con la Juventus. Ma con gli arbitri degli altri è tutto più semplice come afferma Paolo Ziliani.

Quanto combinato da Maresca in Verona – Juventus è imbarazzante. Maresca sbaglia molto sul piano disciplinare lasciando impuniti ripetutamente Bentancur e Ramsey. Incredibile il rigore negato a Zaccagni quando Chiesa lo sbilancia in area di rigore. La mano di Chiesa sulla spalla di Zaccagni è evidente e nel gioco del calcio solo il portiere può giocare con le mani. Sarebbe da rivedere anche la spinta di Bentancur ai danni di Zaccagni al 39’. Ma pare proprio che si possa parlare di sfortuna quando Maresca incontra la Juventus.

Ecco i precedenti di Maresca con la Juventus

Verona – Juventus 2 – 1. XXXVII giornata dell’8 maggio 2016, torneo 2015 – 2016.

Juventus – Cagliari 3 – 0. I giornata del 19 agosto 2017, torneo 2017 – 2018.

Al 17’ c’è un mani evidente di Chiellini su cross di Capuano. La partita è chiusa al 46’ da una rete irregolare di Dybala; lo juventino si aggiusta il pallone con la mano prima di segnare. L’infrazione è evidente, ma la terna arbitrale ed il VAR compreso non se ne avvedono.

Chievo V. – Juventus 0 – 2. XXII giornata del 27 gennaio 2018, torneo 2017 – 2018.

In due minuti fra il 35’ e 37’ Maresca rifila due cartellini gialli a Bastien per entrambi i falli commessi su Asamoah. Sull’altro versante passa di tutto. Nella gara che registra due espulsioni per gli scaligeri, Maresca sorvola sull’intervento di Douglas Costa su Perpaim Hetemaj al 15’ e grazia ripetutamente Benatia 41’ e 48’ per falli su Birsa in ripartenza. Maresca sbaglia anche sul piano tecnico.

25’ l’arbitro campano aveva fermato il gioco per soccorrere Mandzukic a terra per una pallonata al basso ventre ed aveva adottato sempre lo stesso metodo fino al 59’quando improvvisamente ed inspiegabilmente interrompe la prassi fino a quel momento adottata. Capita quando Asamoah già ammonito abbatte in piena area bianconera Cacciatore. E’ calcio di rigore e secondo cartellino giallo ma arbitro e VAR non intervengono. Si era ancora sul punteggio di 0 a 0.

Maresca non solo fa proseguire l’azione ma non ferma neanche il gioco per soccorrere l’infortunato giocatore veronese come aveva fatto fino a quel momento. Tutt’altro, con inaudita fiscalità, impedisce a Cacciatore di rientrare in gioco con la squadra già in inferiorità numerica e lo invita ad uscire fuori dal campo di gioco. Cacciatore avviandosi fuori dal campo di gioco farà il gesto delle manette e Maresca pur girato lo espelle, forse su indicazione di qualche suo collaboratore.

La prima rete bianconera scaturisce da un corner che non c’era perché il pallone era tenuto da Birsa in campo.

Parma – Juventus 0 – 1. I giornata del 24 agosto 2019, torneo 2019 – 2020.

Juventus – Milan 1 – 0. XII giornata del 10 novembre 2019, torneo 2019 – 2020.

Al 1′ non ammonito De Ligt per il duro intervento in tackle su Piatek.

39’ è perdonato Matuidi per la trattenuta su Paquetà. 40′ è inflessibile Maresca con Krunic che prende nettamente il pallone e solo dopo tocca Bernadeschi. 44’ perdona Bernardeschi per fallo da dietro su Bennacer ma un minuto dopo (45’) ammonisce lo stesso Bennacer per una dubbia trattenuta ai danni di Higuain.

50’ Matuidi è graziato anche quando sbraccia con Bennacer. 56’ è ammonito Cuadrado e quando Bonucci protesta platealmente e ripetutamente Maresca non prende provvedimenti disciplinare. 73′ Pjanic, superato da Calhanoglu al limite dell’area, lo ferma fallosamente e non è ammonito. Pjanic scanserà ancora l’ammonizione più tardi per un fallo tattico su Bonaventura. 77’ segna Dybala.

All’80’ non è ammonito Alex Sandro per fallo su Bonaventura in ripartenza. All’86′ c’è anche il fallo da dietro di Bentancur su Bonaventura. Nel finale, in pieno forcing rossonero giungono altri 3 cartellini gialli per il Milan. All’88′ è ammonito Theo Hernandez per fallo su Dybala. 90′ fa en plein Maresca con la doppia ammonizione per il Milan. Prima ammonisce Calhanoglu per un dubbio intervento su Alex Sandro e poi mostra il cartellino giallo anche a Suso al solo accenno di protesta.

Juventus – Torino 4 – 1. XXX giornata del 4 luglio 2020, torneo 2019 – 2020.

Manca un rigore al Torino. Al 72’ Belotti in area salta per agganciare un pallone, ma Cuadrado di spalle lo stende pestandogli il piede. Maresca è in buona posizione e non se ne accorge; Irrati non interviene. Si era sul punteggio di 3 a 1. Nel finale poi dilaga la Juventus.

Juventus – Cagliari 2 – 0. VIII giornata del 21 novembre 2020, torneo 2020 – 2021.

La rete che sblocca la gara (38’) è segnata da Ronaldo ma è irregolare perché Morata è in fuorigioco sulla traiettoria del pallone ed impedisce la visuale al portiere isolano Cragno.

