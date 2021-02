Rigore Chiellini, Pirlo protesta: arriva l’analisi di Gazzetta

Andrea Pirlo si è lamentato per il rigore concesso da Valeri, con ausilio del Var, per fallo di Chiellini su Rrahamani in Napoli-Juve.

Si è lamentato e non poco Andrea Pirlo per il rigore concesso da Doveri in Napoli-Juve per il fallo di Chielilni su Rrahmani. Il direttore di gara dal vivo non aveva concesso il tiro dal discetto, poi realizzato da Insigne, ma dopo aver rivisto l’azione al Var ha assegnato la massima punizione al Napoli. L’arbitro non ha avuto dubbi, anche perché le immagini erano più che chiare. Nonostante tutto Pirlo si è lamentato tantissimo, dimenticando che poteva esserci anche un doppio giallo per Chiellini e un rosso per Cuadrado.

Rigore Chiellini: le immagini inchiodano Pirlo

Sull’episodio tanto contestato dall’allenatore della Juventus è intervenuta Gazzetta che scrive: