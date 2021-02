Il piagnisteo di Pirlo: “Episodi dubbi, se fosse successo alla Juve…”

Andrea Pirlo allenatore della Juventus contesta il rigore concesso al Napoli concesso grazie al Var da Doveri.

L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo contesta le decisioni dell’arbitro Doveri nel match Napoli-Juve vinto dagli uomini di Gattuso con un rigore realizzato da Lorenzo Insigne, che ha firmato il suo gol numero 100 con la maglia azzurra. Il tecnico dei bianconeri al termini della partita attacca con il piagnisteo e dice: “C’è un trattamento diverso per la Juve? No, sto solo dicendo che oggi gli episodi hanno fatto quello che dovevano fare“. Pirlo fa riferimento ad un presunto “doppio giallo per Di Lorenzo, ma adesso non voglio parlare di episodi arbitrali”. Però poi è lo stesso Pirlo a sottolineare: “Capita che certi episodi vengano giudicati in modo diverso contro la Juventus perché siamo sulla bocca di tutti”.

Pirlo ed il rigore di Chiellini

Il tecnico della Juve, Andrea Pirlo contesta il rigore concesso da Doveri per un manata di Chiellini. L’arbitro ha concesso il penalty dopo aver rivisto il Var ma secondo Pirlo il contatto era “dubbio“ perché altrimenti “non ci potrebbero essere contatti in area. Se addirittura non si possono allargare le braccia con la palla in mano al portiere allora ci dovrebbero essere rigori ad ogni contatti. Se fosse accaduto a noi, ci sarebbero state tantissime polemiche“. Va ricordato che poco prima del calcio di rigore assegnato al Napoli lo stesso Chiellini aveva toccato la palla con un braccio in area di rigore, giudicata non volontaria. Inoltre Chielilni rischia il doppio giallo ma viene graziato dall’arbitro Doveri.

La partita

Il tecnico della Juve dopo il piagnisteo sull’arbitro, supportato anche da qualche tifoso, parla anche della partita e sottolinea: “Sono contento della prestazione, in pratica non abbiamo mai subito un tiro in porta ed abbiamo perso solo a causa di un episodio dubbio. Meret è stato il migliore in campo. Il Napoli? Ha fatto quello che doveva fare ed è normale che si possa essere anche poco lucidi quando si gioca così tanto“.