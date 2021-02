Napoli-Juve, Francesca Michielin:“Se questo è un arbitraggio, la prossima arbitro io”

Napoli-Juve, Francesca Michielin ha commentato sui social il rigore concesso da Doveri per un fallo di Chiellini su Rrahmani.

La cantante, nota tifosa bianconera, al termine del primo tempo di Napoli-Juventus, ha twittato un messaggio di disappunto per la direzione di gara dell’arbitro Doveri, che ha assegnato un calcio di rigore al Napoli per fallo di Chiellini su Rrahmani.

Francesca Michielin ha la Juventus nel cuore e non ne ha mai fatto un mistero. La cantante, al termine del primo tempo di Napoli-Juventus, ha twittato”Rega non posso dire niente lo so, ma se questo è un arbitraggio serio allora la prossima arbitro io”



Chiaro riferimento alla direzione di gara dell’arbitro Doveri, che ha assegnato un calcio di rigore al Napoli trasformato da Lorenzo Insigne per fallo di Chiellini su Rrahmani.