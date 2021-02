Napoli-Juventus, Lavezzi carica gli azzurri: “Azzurro fino alla lingua”.

Il Pocho Lavezzi ha lasciato Napoli da ormai otto lunghi anni, ma resterà per sempre un po’ napoletano. Lavezzi ha vissuto a Napoli anni importanti, ha voluto ricordare la sua esperienza napoletana su Instagram in un giorno particolare, quello che vede il Napoli di Gattuso affrontare la Juventus la Juventus.

Lavezzi ha caricato squadra e tifosi su Instagram pubblicando poche ma significative parole: “Azzurro fino alla lingua”. Le parole di Lavezzi dicono tutto sull’attaccamento del campione Argentino alla maglia azzurra.

Sui social i tifosi sono letteralmente impazziti di gioia, il messaggio di Lavezzi al Napoli arriva in un momento in cui il Napoli di Gattuso sta vivendo una delle pagine peggiori della sua storia.

NAPOLI-JUVE, LAVEZZI E L’ABBRACCIO MANCATO

Per Lavezzi Napoli-Juventus non sarà mai una partita come le altre. E non lo è soprattutto perché quella rivalità l’ha vissuta fino alla fine. Lavezzi, ricorda bene i trascorsi azzurri contro i bianconeri. L’ex attaccante argentino sentiva in maniera viscerale questa partita la punto che in un vecchio Napoli-Juventus di Coppa Italia nel 2021 fu l’unico a non voler abbracciare nessun giocatore bianconero.

Quella notte del grande orgoglio napoletano, tornato a vincere contro l’Avversario di sempre. E i tifosi non dimenticano quel guizzo fra i difensori insuperabili della Juve (su fenomenale rimessa laterale di Campagnaro): il pallone appena spostato davanti a Sturaro che abbatte il Pocho.

Dal dischetto segna Cavani, raddoppia Hamsik e la firma dei tre tenori rimane indelebile in quel Napoli verace è bellissimo messo insieme da Walter Mazzarri in economia, per la goduria di De Laurentiis. Napoli non dimentica. Ama.