La giornalista georgiana consiglia al Napoli Sazanov e Mikautadze: “Perfetti con Kvara”

Nina Mamukadze, giornalista georgiana, ha suggerito al Napoli di puntare sui connazionali Sazanov e Mikautadze per affiancarli a Kvaratskhelia.

Nina Mamukadze-Sordini, giornalista georgiana, è intervenuta a Radio CRC durante la trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, offrendo interessanti suggerimenti di mercato al Napoli.

L’interesse per i calciatori georgiani

Mamukadze ha espresso stupore per il mancato interesse del Napoli verso altri calciatori georgiani, oltre a Kvaratskhelia. “Mi aspettavo l’interesse per altri calciatori georgiani, considerando il rendimento di Kvara e la qualificazione della Georgia agli Europei. I club europei hanno riscoperto che in Georgia non scherzano più quando si tratta di calcio,” ha affermato la giornalista.

I consigli per il Napoli

Secondo Mamukadze, il Napoli dovrebbe puntare su due calciatori georgiani in particolare: “Considerando le difficoltà difensive del Napoli, il nome da tenere in considerazione è Sazanov del Torino. Ha solo dodici presenze e sta avendo un po’ di difficoltà nel farsi vedere da Juric ma ha tanta qualità. Sazanov sarebbe perfetto al Napoli. Mikautadze che è veramente fortissimo. Vorrei tanto vederli entrambi al Napoli con Kvaratskhelia.”

L’esperienza di Sazanov e il bisogno di calciatori pronti

La giornalista ha sottolineato l’esperienza di Sazanov nel campionato italiano come un fattore chiave: “Il Napoli, comunque, ha bisogno di calciatori già pronti ed esperti. Sazanov ha già l’esperienza nel campionato italiano.”

L’importanza dell’allenatore per Kvaratskhelia

Infine, Mamukadze ha commentato la stagione di Kvaratskhelia al Napoli, affermando che il georgiano “ha bisogno di un tecnico giusto che possa esaltare al meglio le sue qualità.”