Dalla Spagna: Kvara chiede 5 milioni al Napoli. Il Barcellona fiuta l’affare

Kvaratskhelia chiederà 5 milioni di euro più bonus al Napoli per il rinnovo, altrimenti potrebbe chiedere la cessione, con il Barcellona pronto ad approfittarne.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli è ancora incerto. Il talento georgiano, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, chiederà un ingaggio da 5 milioni di euro netti più bonus al club partenopeo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2027.

La richiesta di Kvara al Napoli

Kvaratskhelia, attualmente con un contratto a cifre nettamente inferiori, chiederà al Napoli un adeguamento salariale a 5 milioni di euro netti più bonus, oltre a una clausola rescissoria di circa 100 milioni di euro. Il suo agente, Mamuka Jugeli, avrebbe già parlato con il Barcellona per sondare eventuali alternative.

Il Barcellona alla finestra

I catalani non perdono infatti le speranze di portare Kvara in Spagna. Ilè in agguato, pronto ad approfittare della situazione qualora non si trovasse un accordo per il rinnovo con il Napoli. Il club blaugrana sta monitorando da vicino le evoluzioni della trattativa.

La volontà del Napoli

Aurelio De Laurentiis vorrebbe ripartire da Kvaratskhelia nella prossima stagione, considerandolo un elemento chiave della rosa. Tuttavia, le richieste economiche del georgiano potrebbero complicare la trattativa per il rinnovo contrattuale.

Settimane decisive

L’agente di Kvaratskhelia, Jugeli, sarà a Napoli nelle prossime settimane per discutere del futuro del proprio assistito. Questi incontri saranno decisivi per capire se il georgiano rimarrà all’ombra del Vesuvio o meno, con il Barcellona pronto a tentare l’affondo in caso di mancato accordo.

In conclusione, Kvaratskhelia chiederà un ingaggio da top player al Napoli per rinnovare, altrimenti potrebbe chiedere la cessione, con il Barcellona che osserva attentamente l’evolversi della situazione, pronto a cogliere l’occasione per assicurarsi il talento georgiano.