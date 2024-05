Napoli, Gasperini in pole su Conte: le ultime di Sky

Secondo Massimo Ugolini di Sky, Gian Piero Gasperini sarebbe in vantaggio su Antonio Conte per la panchina del Napoli.

Il progetto triennale di De Laurentiis

Il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe riflettendo su un progetto articolato su tre stagioni per il Napoli. In questo senso, Gasperini potrebbe essere più adatto rispetto a Conte, storicamente meno propenso a restare a lungo sulla stessa panchina.

Ugolini ha spiegato: “De Laurentiis sarebbe orientato a un progetto articolato su tre stagioni. Storicamente sappiamo che i grandi allenatori, fra questi anche Conte, difficilmente riescono a restare fermi per così tanto tempo sulla stessa panchina. Non che Conte non voglia, ma è una riflessione che in seno alla società stanno facendo“.

L’apprezzamento per Gasperini

Gasperini è un profilo molto apprezzato dalla dirigenza del Napoli, come ha sottolineato Ugolini: “Gasperini è un vecchissimo pallino del presidente De Laurentiis, fu ad un passo dall’avvicendamento con Mazzarri più di 10 anni fa. È un allenatore molto apprezzato anche dall’area tecnica del club“.

Le alternative

Oltre a Gasperini e Conte, il Napoli starebbe valutando anche le candidature di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Tuttavia, secondo Ugolini, “la riflessione più profonda, Conte a parte che è gradito dalla piazza, è su Gian Piero Gasperini”.

Sky Sport sembra indicare Gian Piero Gasperini come il principale candidato per la panchina del Napoli, grazie alla sua maggiore propensione a restare a lungo sulla stessa panchina, in linea con il progetto triennale di De Laurentiis.