Napoli, Allarme Osimhen e Kvaratskhelia: Niente allenamento. Ecco cosa filtra

Il Napoli monitora le condizioni di Osimhen e Kvaratskhelia: i due hanno svolto lavoro personalizzato in vista dell’impegno con l’Udinese.

Il Napoli continua a preparare con attenzione il prossimo impegno di campionato contro l’Udinese. Se da un lato il bollettino diramato dalla società ha confermato il regolare svolgimento dell’allenamento di squadra, dall’altro ha inevitabilmente acceso i riflettori su Osimhen e Kvaratskhelia, costretti a un lavoro personalizzato.

Osimhen e Kvaratskhelia a Parte, ma Senza Allarmi

Come riportato dal club, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia “hanno svolto lavoro personalizzato in campo” nell’ultima seduta dell’SSCN Training Center. Un programma differenziato che di per sé non rappresenta un campanello d’allarme, ma che impone comunque un costante monitoraggio.

Percorsi Fisici Dedicati, Zielinski ai Box

I due trascinatori del Napoli non sono stati gli unici a seguire un iter specifico. Gollini si è unito al gruppo solo inizialmente prima di lavorare a parte, mentre Zielinski ha proseguito il proprio percorso terapeutico dopo l’infortunio.

Impegno contro l’Udinese

L’attenzione di Calzona e dello staff medico è completamente rivolta all’impegno di lunedì sera contro l’Udinese. Un match fondamentale nella rincorsa Champions dei partenopei, con la speranza di poter recuperare al meglio le due stelle offensive.

Fiducia e Cautela, il Solito Trend Stagionale

L’andamento del bollettino rispecchia il solito trend di questa intensa stagione per il Napoli. Situazioni da monitorare con estrema attenzione, ma al contempo senza particolari allarmismi vista l’abitudine a gestire percorsi di lavoro personalizzati per i calciatori chiave.

Nessun allarme dunque, ma solo la consueta prudenza che accompagna un percorso agonistico delicato come quello del Napoli. Con Osimhen e Kvaratskhelia osservati speciali in vista di un impegno da non fallire contro l’Udinese.