Massimiliano Allegri futuro allenatore del Napoli al posto di Gennaro Gattuso. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli ci sono tutti i presupposti affinché il tecnico toscano sieda sulla panchina partenopea a fine stagione. Già dopo la sconfitta del Napoli con il Verona era stato fatto un sondaggio da Aurelio De Laurentiis per Allegri, ma il tecnico non voleva prendere una squadra in corsa. Così dopo vari tentativi si decise di continuare con Gattuso che sta portando la squadra in Champions League, mostrando anche un gran bel gioco.

Allegri al Napoli: attenti al Real Madrid

Durante Radio Goal si parla del nuovo allenatore del club partenopeo, con il nome di Allegri che ritorna in maniera prepotente. I colleghi della radio ufficiale della SSCN fanno sapere di avere delle “autorevoli conferme” per Allegri. Nelle ultime settimane si era diffusa la voce che il tecnico toscano dovesse tornare proprio alla Juventus per sostituire Pirlo, ma Radio Kiss Kiss Napoli esclude “categoricamente” un ritorno in bianconero. Il vero ostacolo per l’approdo di Allegri al Napoli è il “Real Madrid“. Qualora il club spagnolo dovesse puntare sull’allenatore ex Juventus e Milan allora “il Napoli sarebbe tagliato fuori“. In questo gioco di incastri per le panchine bisogna capire dove va Zinedine Zidane se dovesse “andare alla Juventus allora ci sarebbero ottime possibile di Allegri al Real Madrid, ma se i bianconeri scegliessero Pippo Inzaghi allora per il Napoli si aprirebbe un mondo“. A Radio Goal insomma sono sicuri se “Allegri non va al Real Madrid va al Napoli“. Per la panchina del Napoli si fa con insistenza anche il nome di Luciano Spalletti, mentre i tifosi continuano a chiedere al presidente De Laurentiis di far restare Gattuso. Attualmente sono tanti i supporter azzurri che chiedono a gran voce la conferma dell’allenatore calabrese che è vicino al passaggio alla Fiorentina.