De Laurentiis applaude: “Napoli cento gol” i tifosi si scatenano e fanno una sola richiesta

Il Napoli ha raggiunto la quota dei 100 gol in stagione, un grande traguardo per la squadra di Gennaro Gattuso che ha travolto l’Udinese vincendo 5-1. Uno dei tanti larghi risultati del Napoli nella stagione 2020/21 che ha dimostrato le sue grandissime potenzialità, frenate dai tanti infortuni e dai problemi col Covid 19. Insomma quando il Napoli è in piena forma fisica sembra veramente una schiacciasassi. E’ per questo che i giornalista Biasin e Cucchi al termine del match Napoli-Udinese hanno esaltato il lavoro di Gattuso, ma soprattutto hanno espresso rammarico per l’imminente addio del tecnico calabrese.

Anche gran parte dei tifosi si è schierata nettamente dalla parte di Gattuso oramai da tempo. I supporter azzurri hanno risposto a centinaia al tweet dei cento gol del Napoli postato da Aurelio De Laurentiis. La grande parte dei messaggi, sintetizzando, chiedeva solo una cosa: “De Laurentiis fai restare Gattuso al Napoli”. Una richiesta chiarissima quella dei tifosi del Napoli che vogliono la conferma del tecnico calabrese. La Fiorentina, però, ha fatto dei passi avanti negli ultimi giorni e sembra aver riallacciato i rapporti con l’allenatore che a fine stagione, quasi sicuramente lascerà Napoli anche se Chiavelli sta provando a mediare tra le parti. In ogni caso i tifosi anche attraverso i social fanno sentire la propria voce a De Laurentiis: “Presidente hai fatto un errore, Gattuso deve essere l’allenatore del Napoli” scrive un supporter. Un altro critica il patron per la gestione comunicativa durante le difficoltà che il Napoli ha avuto in stagione e chiede con forza la permanenza di Gattuso.