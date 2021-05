Biasin e Cucchi a sostegno di Gattuso: “Dispiace, è veramente un peccato…”

L’ottima prestazione del Napoli contro l’Udinese mette fa ritornare ancora in auge l’imminente addio di Gennaro Gattuso. Il tecnico sembra oramai in procinto di lasciare il club azzurro con la Fiorentina che è sempre più vicina a chiudere l’accordo con l’allenatore calabrese. Il Napoli di Gattuso oramai già da diverse settimane viaggia che un piacere. La zona Champions League non è ancora blindata, ma le prestazione di Insigne e compagni fanno ben sperare. Ecco perché aumentano di molti tifosi azzurri che non vorrebbero lasciar partire Gattuso. Eppure la frattura tra De Laurentiis e Gattuso sembra oramai insanabile, anche se il presidente qualche timido tentativo di riavvicinamento lo sta facendo, anche grazie alla mediazione di Chiavelli.

Intanto anche molti addetti ai lavori esaltano il lavoro di Gattuso e rimpiangono l’imminente addio del tecnico del Napoli. Al termine di Napoli-Udinese, finita 5-1, Fabrizio Biasin su twitter ha scritto: “In questa stagione il Napoli ha giocato 6 mesi da grande squadra e uno non all’altezza. In quello “non all’altezza” mancava mezza rosa, compreso Osimhen (e abbiamo visto quanto vale Osimhen). Il fatto che il Napoli debba cambiare il suo tecnico (Gattuso) è un vero peccato”.

Su twitter anche Riccardo Cucchi ha detto la sua su Napoli-Udinese: “Ancora un passo verso la Champions. Gran lavoro di Insigne per la squadra. Credo che in questa completa maturazione Gattuso c’entri più di qualcosa”.