Napoli-Udinese, Gattuso super concentrato, bacchetta Lozano poi la pace

Gattuso -Lozano, botta e risposta poi la pace. Rino Gattuso è una furia in panchina e vuole la massima concentrazione su ogni pallone. Il tecnico è sempre un martello e sottolinea ogni passaggio della sua squadra. È accaduto anche in Napoli-Udinese con Gattuso che ha ripreso Lozano che non stava eseguendo perfettamente il suo compito.

Gattuso in un momento di pausa della partita ha detto: “Oh non mi devi rispondere, devi pensare a giocare” riferendosi a Lozano che poco prima aveva avuto da dire su un richiamo del tecnico. Un richiamo senza rancore quello del tecnico del Napoli che poco dopo si è subito chiarito con Lozano. Proprio il messicano è stato uno di quelli che maggiormente ha beneficiato della cura Gattuso, dato che col tecnico calabrese in panchina Lozano è letteralmente rinato