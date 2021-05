Napoli-Udinese, le ultimissime. Dopo la vittoria contro lo Spezia, il Napoli ha ripreso la corsa alla zona Champions. La squadra di Gattuso appare tra le favorite per gli ultimi tre posti disponibili, visto e considerando la matematica partecipazione dell’Inter alla prossima massima Champions League.

Di fronte al Napoli ci sarà l’Udinese di Gotti, che nell’ultimo turno ha raggiunto quota 40 e giocherà per provare ad ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica dopo aver raggiunto la salvezza. Per i friulani l’obiettivo è la parte sinistra del tabellone.

Nella gara d’andata giocata lo scorso gennaio il Napoli ha battuto l’Udinese per 2-1. Vittoria azzurra grazie alle reti di Insigne e Bakayoko. In mezzo la rete di Lasagna, poco prima del suo passaggio all’Hellas Verona.

NAPOLI-UDINESE ORARIO

La sfida tra Napoli e Udinese, anticipo del turno infrasettimanale, si giocherà martedì 11 maggio 2021 alle ore 20:45: terzultimo match di campionato per entrambe, previsto allo Stadio Diego Armando Maradona. I tifosi non saranno presenti.

DOVE VEDERE NAPOLI-UDINESE IN TV e STREAMING

Napoli-Udinese sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky , che ha acquisito i diritti per trasmettere 7 partite su 10 di ogni giornata del campionato di Serie A . I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

Gli abbonati di Sky potranno seguire l’anticipo tra Napoli e Udinese anche in diretta streaming, attraverso l’applicazione gratuita Sky Go , scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

NAPOLI-UDINESE: PROBABILI FORMAZIONI

Gattuso recupera a tempo di record Mertens, ma ci sarà la conferma di Osimhen prima punta, supportato da Lozano, Zielinski e Insigne: Politano verso la panchina. Bakayoko potrebbe far coppia con Fabian Ruiz in mezzo, con Di Lorenzo e Hysaj (in ballottaggio con Mario Rui) terzini. Ospina spera di tornare tra i pali, ma è duello con Meret. Al centro della difesa Manolas e Rrahmani.

Gotti con Okaka come prima punta, a sostegno Pereyra. In difesa arretrato Stryger Larsen con Bonifazi e Nuytinck, tra i pali Musso. A centrocampo Molina, De Paul, Walace e Ouwejan, Arslan non convocato per una botta al ginocchio: chance per Makengo, o in alternativa Forestieri dal 1′ con Pereyra mezzala.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Stryger Larsen, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Ouwejan; Pereyra; Okaka.