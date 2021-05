Corriere dello Sport – Napoli, Bakayoko titolare, ecco chi sostituirà

Napoli-Udinese è la sfida delle 20.45 per l’anticipo di Serie A della 36a giornata di campionato. Secondo Corriere dello Sport Gattuso farà qualche cambio in formazione rispetto alla sfida con lo Spezia. La difesa è praticamente obbligata con le assenze di Koulibaly per infortunio e Maksimovic causa Covid 19. I difensore centrali saranno sicuramente Manolas e Rrahmani con Di Lorenzo a destra. Secondo il quotidiano sportivo a sinistra giocherà di nuovo Hysaj e non Mario Rui.

Una delle novità sarà a centrocampo con Bakayoko titolare al posto di Demme. L’Italo-tedesco ha fornito un’altra ottima prestazione con lo Spezia ma potrebbe avere un turno di riposo, anche perché il Bakayoko visto nelle ultime uscite offre maggiori garanzie rispetto a quello visto qualche tempo fa. La seconda novità nella formazione del Napoli è quello di Lozano titolare in attacco al posto di Politano. Lo schieramento offensivo viene completato da Zielinski, Insigne e Osimhen.