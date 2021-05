Il Napoli sulle tracce di Rodrigo De Paul. Il calciatore dell’Udinese molto probabilmente a fine stagione lascerà il club friulano dopo diverse stagioni ad alto livello. Nel campionato in corso De Paul ha segnato 9 gol e fornito 9 assist in una formazione come l’Udinese che ha lottato per la salvezza. Un ottimo bottino per il calciatore argentino che piace a tantissimi club italiani e non solo. Secondo quanto riferisce Il Mattino, De Paul da tempo è nel mirino del Napoli, anche perché l’argentino può ricoprire diversi ruolo, ma soprattutto ha ottime qualità tecniche e fisiche.

De Paul durata contratto e valutazione

Rodrigo De Paul è legato all’Udinese con un contratto praticamente blindato fino al 2024 ed ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro. Quindi chi unque lo voglia dovrà portare denaro sonante nelle casse dei friulani. De Laurentiis tiene in vita l’affare ma vorrebbe anticipare tutti prima che si scateni l’asta intorno al calciatore. Il patron azzurro confida negli ottimi rapporto con i Pozzo per avere un minimo vantaggio. Napoli e Udinese in passato hanno chiuso altri affari come Quagliarella, Allan, Zielinski e Meret e questo potrebbe aiutare la SSCN in questa trattativa complicata.

Era già del Napoli: il retroscena

Non è la prima volta che si parla di De Paul vicinissimo al club campano. Da tempo il calciatore argentino è finito nel mirino del Napoli, ma a gennaio scorso poteva già vestire la maglia azzurra. Un retroscena di mercato scoperto da Napolipiu. Ecco perché il nome di De Paul pe il Napoli diventa ancora più concreto, dato che il club azzurro aveva praticamente già trovato un accordo per il suo cartellino a gennaio scorso. Poi la trattativa saltò per il veto posto da Gattuso.

A questo punto l’arrivo o comunque l’interesse per De Paul non fa altro che confermare l’addio imminente di Gattuso. Oltre alla volontà di continuare sul modulo tattico 4-2-3-1 dato che l’argentino è un ottimo trequartista.