Gazzetta – Mazzoleni si presenta in jeans, Aia infuriata

C’è un retroscena sulla direzione Var di Benevento-Cagliari da parte di Paolo Silvio Mazzoleni. Una nota nota di colore messa in evidenza da Gazzetta dello Sport, che però dà il senso del comportamento dell’ex arbitro ora operatore del Var. A quanto pare Mazzoleni si sarebbe presentato in jeans al Vigorito, cosa che non è piaciuta minimamente all’Aia. Intanto Mazzoleni è stato fermato dal designatore Rizzoli, quindi i dubbi di Napoli e Benevento qualche fondamento lo avevano.

Intanto secondo Gazzetta a far infuriare ancora di più sia l’Aia che il Benvento c’è stato il comportamento di Mazzoleni. L’ex arbitor si sarebbe presentato in sala Var a Benevento indossando un jeans e non la classica tenuta di rappresentanza dell’Aia. Il club sannita ha letto questo comportamento come una mancanza di rispetto. Sicuramente una questione di forma, ma che fa percepire il modo con cui ha approcciato alla partita ed all’ambiente l’ex arbitro.

Intanto nella giornata di ieri è arrivata l’ennesima beffa del calcio italiano con il ds del Benevento, Pasquale Foggia che è stato squalificato fino a fine campionato, per le frasi rivolte a Mazzoleni. Un metro di giudizio totalmente diverso, rispetto all’aggressione subita a Chiffi durante il match tra Udinese e Juventus.