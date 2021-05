La Salernitana non è ancora in serie A. Anche se la classifica di serie B, afferma che la squadra di Lotito è stata promossa nella massima serie, a causa di un cavillo, la Salernitana non può ancora festeggiare ufficialmente le promozione. Il giornalista e scrittore, Angelo Forgione, ai microfoni de “I Tirapietre”, programma condotto da Luca Cirillo e Donato Martucci, sulle frequenze di Radio Amore Campania ha spiegato io clamoroso retroscena:

“La Salernitana non è ancora in Serie A, fin quando non ci sarà il cambio di proprietà non sarà ratificata la promozione. I salernitani prenderebbero due piccioni con una fava, liberazione da Lotito e promozione in Serie A”.

Angelo Forgione, ai Tirapietre ha poi aggiunto: “Bisogna dire che Lotito ha comunque dimostrato di saper fare calcio. E’ chiaro che la situazione a Salerno non è delle migliori, sono ostili al loro presidente.

Cori contro i napoletani? Non si può parlare di derby, anche perché non c’è nessun nesso sportivo tra le due squadre. La rivalità è unilaterale, una rivalità di vicinato. Salerno è la seconda città della Campania, c’è una sorta di complesso di inferiorità che i salernitani dovrebbero abbandonare. Andare a paragonarsi con una Capitale come Napoli, è un esercizio inutile, la storia parla chiaro“.