La Salernitana in serie A. Dopo 23 anni i granata ritornano nella massima serie. La Salernitana ha battuto il Pescara per 3-0 e si è conquistata l’accesso in serie A. Claudio Lotito ha riportato la Salernitana in serie A, è’ festa grande per la città di Salerno.

Una gioia incontenibile per i tifosi della salernitana che attendevano da tempo il ritorno nella massima serie del campionato di calcio italiano. Tantissimi tifosi granata si sono riversati per le strade della città, in tanti, come a Milano, rigorosamente senza mascherina come si può vedere dalle immagini trasmesse dai media e dai video che girano suoi social alcuni video. I tifosi della salernitana per festeggiare il ritorno in serie A hanno intonato cori contro Napoli i napoletani.

La questione è stata ripresa anche dai social dove non sono mancati i botta e risposta tra le opposte tifoserie:

“Chi non salta è napoletano”,

“Odio Napoli”

“Ci vediamo nel Derby” aggiunge qualcuno, non sono mancate le tante offese alla memoria di Maradona e alla città di Napoli.

Da Napoli non è mancato chi ha ricordato ai tifosi della Salernitana un piccolo ma importante particolare: “Noi napoletani ci teniamo a ribadire un concetto: il Napoli, il prossimo anno, non giocherà nessun derby perché il derby è tra due squadre della stessa città. La rivalità è solo loro, per noi sarà una partita come tante”.

SALERNITANA, I TIFOSI FESTEGGIANO IL RITORNO IN A

I tifosi della Salernitana per festeggiare il ritorno in serie A invadono la città al grido di: “Chi non salta napoletano è”. Ecco il video: