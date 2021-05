Foto – Per Sky la Juve è in Champions, la foto fa il giro del web

La Juve in zona Champions League a 72 punti, è la grafica totalmente errata di Sky. La foto della classifica sbagliata ha fatto immediatamente il giro del web con tanti commenti dei tifosi delle altre squadre. Tra umorismo e qualche sottolineatura piccata, i tifosi hanno detto: “Questi di Sky proprio non vogliono rinunciare a vedere la Juventus in Champions League”.

Già nella giornata di ieri, alla fine del primo tempo di Juventus-Milan, Sky aveva sbagliato una grafica in favore dei bianconeri riportando la Juve in vantaggio per 1-0 sul Milan, mentre alla fine la partita è finita 0-3. Questa volta ad essere sbagliata è la grafica di Sky relativa alla classifica della Serie A con la Juve in zona Champions League a 72 punti davanti al pari con l’Atalanta e con due punti in più del Napoli e tre in più del Milan. In realtà la classifica relativa alla corsa Champions è totalmente diversa e vede i bianconeri al quinto posto.

Serie A: ecco la classifica reale