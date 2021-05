Il duo Banti-Giacomelli per Juventus-Sassuolo. L’arbitro di Pistoia e il Var Banti furono protagonisti di un episodio clamoroso durante Atalanta-Napoli del 2019. La vicenda fu affrontata da Carlo Ancelotti durante l’incontro Arbitri-Allenatori e fece molto clamore.

GIACOMELLI PER JUVE-SASSUOLO

Con Giacomelli i bianconeri incredibilmente non perdono mai: 14 vittorie e 2 pareggi, nessuna sconfitta, mentre con il Sassuolo, lo score di Giacomelli cambia drasticamente. Giacomelli in totale ha diretto il Sassuolo per 19 volte, con un bilancio ampiamente negativo: 3 vittorie, 2 pareggi e ben 14 sconfitte.

Fra i 19 precedenti del Sassuolo con Giacomelli si ricorda un risultato umiliante, 7-0 subito proprio dalla Juventus allo Stadium, nella stagione 2017-2018 e allo Stadium.

Piero Giacomelli ha 43 anni, al termine della scorsa stagione avrebbe dovuto riporre fischietto e carnet dei cartellini nel cassetto per sopraggiunti “limiti di permanenza nel ruolo”. La sua carriera di direttore di gara si sarebbe dovuta chiudere con Atalanta-Inter giocata il 2 agosto scorso, per effetto di una norma vincolata alla riunificazione delle Can di A e B ha beneficiato di una sorta di deroga che gli permetterà (come altri due colleghi, Calvarese e Abbattista) di spostare un po’ più in avanti l’età della ‘pensione’.

Altra curiosità è che Giacomelli quest’anno non ha mai diretto la Juventus, il suo esordio con i bianconeri avverrà proprio contro il Sasssuolo.

CHI SPINGE LA JUVE IN CHAMPIONS?

In generale le designazioni del duo Niccchi-Rizzoli fanno riflettere. Calvarese al Napoli, il ritorno di Chiffi dopo la vicenda con Paratici. Le urla e le minacce del dirigente Juventino viste e sentite da tutta Italia, non compaiono nel referto. Chiffi non è stato fermato così come Fabbri.

Appare evidente come la diffida di Osimhen e le scelte arbitrali, sembrano perseguire un disegno già scritto. A pensar male a volte ci si azzecca, recita un vecchio adagio, sarà un caso che anche Sky da per certa la qualificazione della Juventus in Champions league?