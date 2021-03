Rai sport: Napoli-Inzaghi accordo tra gentiluomini tra De Laurentiis e Lotito. Sarri potrebbe scompaginare tutto.

Napoli-Inzaghi, accordo tra gentiluomini tra De Laurentiis e Lotito. Sarri resta il nome caldo.

Ciro Venerato, esperto di calciomercato di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Secondo Venerato, Simone Inzaghi non ha rinnovato con la Lazio e piace alla dirigenza azzurra. In orbita Napoli resta sempre il nome di Maurizio Sarri, il si del tecnico di Figline potrebbe cambiare le carte in tavola.

“Frattura Gattuso-De Laurentiis non è sanabile in pochissimo tempo. Per fare un esempio: con Sarri i rapporti sono migliorati dopo due anni, con il presidente che fece una telefonata al tecnico.

In casa Roma si sta parlando di Gattuso visto che andrà via Fonseca probabilmente. Se si concretizzasse questa pista, Hysaj sarebbe una soluzione certamente gradita. L’albanese deve trovare ancora squadra, è probabile che il suo agente si informerà su quello che sarà il futuro di Gattuso perché sa che lo potrebbe valorizzare.

Fonseca piace al Napoli ma non è l’unico, fa parte di una lista come Inzaghi, Juric ed Italiano, con l’opzione Sarri che potrebbe scompaginare tutto. Ci sono pro e contro in società: i pro riguardano le doti del tecnico, mentre i contro riguardano i dubbi relativi ai ritorni di fiamma, così come ci sono delle perplessità relative alla capacità di adattarsi a Sarri di elementi come Lozano e Osimhen”.