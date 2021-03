Del Genio: “Napoli, dico no a Benitez e Sarri: Ecco il nome giusto per la panchina”

Paolo del Genio boccia il ritorno di Sarri e Benitez sulla panchina del Napoli.

Gli azzurri dopo la sosta per le nazionali, riprendono al preparazione in vista della fida di campionato contro il Crotone. Gattuso vuole concentrazione perché come si è visto nel corso del campionato l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. nonostante il forte legame che si è creato tra il tecnico calabrese e i giocatori a fine anno Ringhio saluterà la piazza partenopea.

Paolo Del Genio, ai microfoni dei Tele A ha provato a rispondere alla domanda: chi sarà il prossimo allenatore del Napoli?

“Io non prenderei Sarri. Il mister di Figline è a mio avviso il migliore allenatore italiano, ma punterei su un nome nuovo che possa fare bene come Sarri. Ecco perché direi di no anche a Rafa Benitez pur ammirandolo tanto ed essendo un suo grande estimatore”.

Del Genio ha poi aggiunto: “Penso però che Vincenzo Italiano possa fare bene: sarebbe forse un rischio, ma parliamo di un allenatore molto bravo. Discorso simile per Roberto De Zerbi, un allenatore che fa giocare benissimo le sue squadre”.