Napoli, col Crotone gli attaccanti verso il recupero: buone notizie per Gattuso

Gennaro Gattuso potrà avere tutti gli attaccanti disponibili in vista della sfida tra Napoli e Crotone, anche Petagna pronto a rientrare.

Tira un sospiro di sollievo Gennaro Gattuso che nel match tra Napoli e Crotone potrà finalmente avere tutti gli attaccanti a sua disposizione. Il problema alla spalla di Dries Mertens non dovrebbe essere grave, solo una contusione, recuperabile in breve tempo, come ha precisato anche il dottor Alfonso De Nicola. Miglioramenti ci sono anche per Andrea Petagna. L’ex attaccante della Spal si era fermato per un problema alla coscia lo scorso 16 febbraio e dopo oltre 40 giorni è pronto a ritornare almeno tra i convocati. Prima della sosta per le Nazionali il Napoli di Gattuso aveva recuperato anche Lozano, impegnato col Messico e quindi recuperato anche per la sfida col Crotone.

Il reparto offensivo potrà contare anche su Insigne, diventato leader anche della Nazionale di Mancini e di Osimhen, chiamato in causa dalla Nigeria durante le qualificazioni. Al rientro, però, Gattuso potrà avere tutti a disposizione e finalmente un parco attaccanti al completo, in cui Politano ha dimostrato di potersela giocare pienamente. Avere tutti a disposizione per Gattuso è fondamentale visto che dopo la sfida con il Crotone di Cosmi, ci sarà quella con la Juve, una gara che potrebbe portare 3 punti validi per agguantare il piazzamento Champions League.