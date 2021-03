Audio – Serse Cosmi su Napoli-Crotone: “Grandi giocatori, dobbiamo limitarli. Ounas fa giocate straordinarie…”

Serse Comsi tecnico del Crotone a Radio Marte ha parlato della sfida col Napoli, una gara complicata: “Gli azzurri hanno grandi giocatori“.

Crotone e Napoli si sfideranno dopo la pausa per le Nazionali in una sfida fondamentale per i due club: i calabresi sono alla disperata ricerca di punti per la salvezza, mentre i partenopei dopo le vittorie con Milan e Roma devono dare continuità ai risultati per non perdere il treno Champions League. Serse Cosmi tecnico del Crotone parla del Napoli e dice: “Hanno giocatori straordinari, ovviamente ci sono dei calciatori che teoricamente si potrebbero anche annullare che però appartengono a quelli normale. I giocatori forti li limiti: il nostro obiettivo è quello di limitarli“. Giocatori che forse potevano lottare per lo scudetto, anche se sulla lotta per il titolo Cosmi vede l’Inter un gradino superiore: “Il Napoli senza tante assenze avrebbe potuto fare un campionato migliore. Per lo Scudetto non lo so perché l’Inter di quest’anno fino a oggi mi ha dato l’idea di essere superiore, di avere qualcosa in più. Anche del miglior Napoli. Non in maniera così eclatante come si è manifestato. Ma è probabile che io sia smentito“.

Il tecnico del Crotone a Radio Marte ha parlato anche del futuro di Gennaro Gattuso: “Non consiglio niente a De Laurentiis, anche perché in queste situazioni si fa un errore a pensare che sia solo uno a decidere. Ci sono i contratti ma hanno un valore relativo, com’è normale che sia. Tutti faranno le loro valutazioni. Posso dire che Rino è un po’ vittima di una maniera di proporsi che in un calcio come questo viene vista in maniera limitativa. Chi vuole far esprimere situazioni reali, umani, oneste e dirette rischia di compromettersi. Tanto è vero che gli staff di qualche società si arricchiranno di astrofisici, quindi i presidenti dovranno pagare anche loro“.

