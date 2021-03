Zaccagni al Napoli, l’agente conferma: “Interesse forte, slegato dal discorso allenatore. Poteva già essere azzurro”

Mattia Zaccagni al Napoli, una trattativa di calciomercato molto concreta come rivela il suo agente, Fausto Pari a Radio Goal.

Il discorso di calciomercato tra il Napoli e Zaccagni non si è mai veramente interrotto. Il calciatore poteva vestire già la maglia azzurra a gennaio, ma poi l’affare si è bloccato. La pista di mercato è ancora caldissima e pare proprio che l’affare si possa concretizzare a giugno. Cristiano Giuntoli ha un accordo di massima col Verona, una sorta di patto che è stato rimandato a fine stagione calcistica, quando gli azzurri dovrebbero cedere Fabian Ruiz per fare posto a Zaccagni. Un’operazione che porterebbe tanti milioni nella casse di Aurelio De Laurentiis, con la cessione di Ruiz, investiti solo in parte per Zaccagni. Il calciatore a Verona sta disputando una sorta di stagione della consacrazione e tanti club lo stanno seguendo.

L’agente di Mattia Zaccagni parla della prospettiva Napoli a Radio Goal e dice: “A gennaio c’è stato un corteggiamento incessante da parte del Napoli per il calciatore, ma tanti club hanno dovuto rinunciare a causa della crisi economica. L’affare si doveva chiudere per giugno, ma poi non si è fatto nulla“. Sull’arrivo di Zaccagni al Napoli ha influito anche la “crisi di risultati della squadra di Gattuso” dice Pari che rivela: “L’interesse del Napoli per il giocatore è ancora molto forte e credo che resti costante a prescindere da chi sarà l’allenatore della squadra campana, poi per il resto dovete parlarne con Giuntoli“. Più di una mezza ammissione quella di Pari che mette in discesa la trattativa per portare Zaccagni in maglia azzurra. L’agente descrive poi il ruolo in campo di Zaccagni e dice: “Mattia è una mezz’ala, uno capace di grandi inserimenti ma con Juric è migliorato molto. Può sicuramente essere l’uomo per sostituire Fabian Ruiz, ma lo spagnolo ad oggi è più costruttore rispetto a Mattia“.