GAZZETTA: L’Atletico chiama Fabian Ruiz  e il Napoli  stringe per Zaccagni

L’Atletico Madrid vuole investire 50milioni per Fabian Ruiz. Giuntoli ha il sì del Verona, Zaccagni deciderà a fine anno.

Fabian Riuz è il desiderio dei maggiori club della Liga, Atletico in primis, poi Real e Barcellona guardano con estremo interesse al centrocampista del Napoli.

Il centrocampista spagnolo ha rifiutato due proposte di rinnovo con il club azzurro , facendo capire a De Laurentiis quali siano le sue reali intenzioni.

Il patron del Napoli, non lascerà lo spagnolo a parametro zero, insomma non creerà un nuovo caso Milik, come ha spiegato l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “

“Fabian Ruiz è intenzionato, a ritornare in Spagna. Il centrocampista della nazionale spagnola ha già detto no due volte alla proposta del Napoli di prolungare l’attuale accordo, a prescindere dalla questione economica (il suo stipendio attuale è di 1,5 milioni di euro). C’è da dire, però, che lui a Napoli vive bene, gli piace la città e la passione dei napoletani che, spesso, celebra sui suoi profili social. Ma la tentazione di rientrare in Liga è più forte di ogni altra emozione”.

L’Atletico su Fabian Ruiz

“ Il Cholo Simeone, è convinto che Fabian Ruiz sia l’elemento ideale per esaltare la qualità del suo centrocampo. E lo stesso giocatore non ha nascosto la sua simpatia per l’allenatore dell’Atletico Madrid e la stima. In pratica, se toccherà a lui dover scegliere, non avrà dubbi ad accettare l’offerta del club biancorosso”.

Il Napoli in pole per Zaccagni

La Gazzetta racconta anche le ultime relative a Zaccagni, il giocatore che il Napoli ha scelto da tempo per sostituire Fabian Ruiz: