Rai – Venerato: “Zaccagni al posto di Ruiz. Nuovo allenatore, vi dico quando sarà scelto. Attenti ad Insigne”

Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per fare il punto sulle trattative del Napoli.

C’è Mattia Zaccagni al centro dell’attenzione del calciomercato del Napoli, un calciatore che il club di Aurelio De Laurentiis ha già opzionato dal Verona e che a fine stagione potrebbe vestire la maglia azzurra. La trattativa tra Napoli e Verona per Zaccagni sembrava potesse chiudersi già durante il mercato invernale, poi tutto è stato rimandato tutto a fine stagione.

Il punto su Zaccagni viene fatto da Ciro Venerato della Rai che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dice: “Il rinnovo di Fabian Ruiz è veramente difficile (il contratto scade nel 2023 ndr) praticamente impossibile viste le condizioni che chiede il calciatore“. Questa prospettiva fa drizzare le antenne del Napoli che si è messo già a caccia del sostituto individuato in Zaccagni: “Il club azzurro anche quando doveva cedere Lavezzi fece un’operazione preventiva con Vargas, preso sei mesi prima per sostituire l’argentino. In questo caso anche con l’entourage di Zaccagni è stato fatto il discorso di arrivare al Napoli per prendere il posto di Fabian Ruiz“.

Ma con Ciro Venerato si parla anche del rinnovo di Lorenzo Insigne, che ancora non decolla: “Per ora c’è calma piatta ma il giocatore non ha fretta e nemmeno il suo entourage, aspettano un chiamata dal Napoli. E’ chiaro che se Insigne dovesse andare in scadenza a giugno 2022 ci sarebbe la fila di club pronti a prelevare l’attaccante, quindi è il Napoli che deve fare la prima mossa. Sicuramente – dice Venerato – Insigne non accetterà riduzioni di ingaggio“. Intanto tiene banco anche il futuro della panchina azzurra con Simone Inzaghi che potrebbe scambiarsi la panchina con Gennaro Gattuso: “Inzaghi al Napoli e Gattuso alla Lazio è una ipotesi da non scartare” dice Venerato che aggiunge: “Il Napoli sceglierà il nuovo tecnico ad inizio maggio, non tarderà oltre“.